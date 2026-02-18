「自分の機嫌の取り方がわからない」「すぐイライラしてしまう」と悩んでいませんか? 気分が不安定な状態が続くと、人間関係や仕事にも影響が出てしまいます。本記事では、自分の機嫌の取り方やイライラの原因、すぐ実践できる気持ちの整え方をわかりやすく解説します。自分の機嫌の取り方を知っておくことのメリット イライラしたときの、自分の機嫌の取り方を解説する記事です自分の機嫌の取り方を知っておくと、前向きな気持ち