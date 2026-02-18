トルコで2月15日、全速力で走行する貨物列車のすぐ上に、ふらつきながら飛行機が接近している様子が撮影された。【映像】走る貨物列車に決死の着陸（実際の映像）これは「トレイン・ランディング」と呼ばれる技だ。イタリア人パイロットのダリオ・コスタさんは、高速で移動する貨物列車の屋根への着陸を試みる。激しい乱気流が発生するなか、慎重に接近する飛行機…そして、ついに着陸！しばらく屋根に乗った後、再び勢い