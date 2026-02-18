菅公学生服は2月17日、「2026年最新の卒業式事情」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年1月、全国の中学・高校生1,200人を対象にインターネットで行われた。○卒業式の「第二ボタン」は今も現役文化「第二ボタン」の風習を「知っている」中高生は80.6%にのぼり、今や世代を超えて広く認知される文化となっている。また、実際に「渡した・もらった」経験者は27.2%と、4人に1人以上が現在も体験中。特に中学生では実施率が30.