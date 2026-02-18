侍ジャパンの牧秀悟内野手（２８）が１８日に宮崎事前合宿で行われたライブＢＰで打席に立った。順調な調整ぶりを見せた。牧は北山を相手にカウント３―２から四球を選ぶと、隅田に対してもカウント１―３から四球を選び、この日は２四球。リーグが異なり普段は相手にしない投手を前にしても冷静な対応を見せた。牧は「本当はまっすぐを打ちたかったんですけど、最初の投手の初球は手が出ず、めちゃくちゃ速く感じました」と