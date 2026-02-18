Image: Zoriana Zaitseva / Shutterstock 2025年8月17日の記事を編集して再掲載しています。若者たちが映画館へ。すごくいいことじゃないですか？コロナ禍の最中、映画館は深刻な打撃を受けました。ソーシャルディスタンスによって、実質ビジネスモデルが一時的に崩壊してしまったためです。小規模の独立系映画館の多くは閉館を余儀なくされ、そのまま再開することなく廃業というケースも。