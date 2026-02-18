ＷＢＣ初参戦となる曽谷龍平投手（２５＝オリックス）が、チームメートの宮城大弥（２４）と並び、今合宿２度目のブルペンに入った。坂本誠志郎（３２）を相手にピッチコムを装着し、ピッチクロックも作動させて、直球、スライダーを交え４８球。投球後にはトラックマンなどのデータを確認し、「数値としてはいろんな数字が出たので『こうやって投げていこうか』と確かめながら投げました」と配球面などのシミュレーションも行