マイナビは2月17日、「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査1月＜インターンシップ・キャリア形成活動＞」の結果を発表した。調査は2026年1月20日〜1月31日、2027年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生1,161名を対象にインターネットで行われた。○27年卒学生の「理想の初任給」は平均28.8万円これから就職先を検討する際、理想的な初任給の金額について聞いたところ、平均で28.8万円となった。厚生労働省の調査によれば、令