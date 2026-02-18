【モデルプレス＝2026/02/18】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の浮所飛貴が18日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。アイドル全開の回答でスタジオを沸かせた。【写真】浮所飛貴の汗滴る姿がかっこいい◆神田愛花、浮所飛貴の徹底した神対応に驚きこの日、ACEesはレギュラー陣や世間がゲストに抱いているイメージを本人にぶつける「ぽいぽいトーク」のコーナーに登場。