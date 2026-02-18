【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の藤牧京介が、17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。自身の名前の由来を明かした。【写真】INI藤牧京介の名前の由来となった大物歌手◆藤牧京介、自身の名前の由来になった歌手を告白この日のスタジオトークで藤牧は「僕の下の名前が京介って言うんですけど…」と切り出し「その由来が氷室京介さんなんですよ」と自身