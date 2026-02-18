株式会社玄石の代表取締役・石井玄さんが、このたび、ラジオ番組にゲスト出演。学生時代、ラジオに救われた経験や、自身が担当してきた『オールナイトニッポン』の人気番組にまつわるエピソードを語りました。株式会社玄石の代表取締役・石井玄さん（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）石井さんは、大学卒業後、「好きなことを仕事にしたい」という思いから専門学校へ進学。2011年