子どもの頃に当たり前のようにそばにいたドラえもん。放課後にテレビで観た物語や映画館で感じたドキドキ…そんな記憶と強く結びついている特別な存在。 だからこそ大人になった今、ドラえもんに触れる瞬間は、単なるキャラクター商品以上の意味を持ちます。 忙しい日常の中で、ふっと肩の力を抜かせてくれる、心のスイッチのような役割も果たしてくれるでしょう。 懐かしさも可愛さも楽しめるアイス 子どもも大人も笑顔