イメージ 香川県教育委員会は18日、県内の幼稚園1施設と小学校11校、高校1校が新たにインフルエンザで学級・学年閉鎖すると発表しました。地域別では高松市が7校、丸亀市が3施設、三木町が2校、多度津町が1校です。 また学年閉鎖中の小学校2校が最長20日まで延長します。綾川町の綾上小学校1年・2年は感染者が増え、4日連続の学年閉鎖となります。 1校を除いて全てB型のウイルスが検出されています。