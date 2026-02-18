岡山県産「きぬむすめ」 米の価格が高騰する中、JAグループ岡山などが18日、米の消費拡大を目指す取り組みを始めました。 三・三・七拍子のリズムに合わせて作った岡山県産「きぬむすめ」のシャカシャカおにぎりをみんなで味わい、心を一つにしました。 岡山県産米の消費拡大を図り、生産者を応援しようと、JAグループ岡山と中国四国農政局、岡山県の職員ら約50人が集まって開いたキックオフイベント