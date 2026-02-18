明日19日朝まで日本海側は雪や風が強まり、荒れた天気となるでしょう。雷を伴う所もありますので、帰宅の際はご注意ください。明日19日日中は日本海側の雪のエリアは狭くなり、太平洋側は広く晴れるでしょう。3連休は行楽日和が続き、季節先取りの暖かさとなりそうです。日本海側は明日19日朝にかけて荒天の恐れ今日18日(水)午後5時30分現在、北海道から山陰にかけての日本海側では雪や雨が降り、沿岸は風も強まっています。北海道