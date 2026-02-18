サクッ。もちっ。ふわっ。天ぷらや麺、パンなどの食感をさらに引き立てる食材として今注目されているのが「米粉」です。「米粉」は、米を細かく砕いて粉末状にしたものでもともとは小麦粉の代替品として登場しましたが、今では「米粉」がもつ食感の良さに魅了される人が増えその需要量は右肩あがり。農林水産省によると2020年度からの5年間で7割り増しと推定されるほどです。（客）「おいしいです。もっちりした感じで」（客）「米