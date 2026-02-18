◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）共同会見今年最初のＧ１・フェブラリーＳで、シックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）と初コンビを組む戸崎圭太騎手が１８日、美浦トレセンで共同会見を行った。内容は以下の通り。―シックスペンスの騎乗依頼が来たときの思いは。「国枝先生が最後のＧ１ということで、すごくお世話になっていましたし、そういう依頼が来た