テレビアニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3rd season』が4月よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送されることが発表された。あわせて、描き下ろしのティザービジュアルが公開された。【画像】第3期はどこまで？『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』原作小説ティザービジュアルは、自動販売機に転生した主人公・ハッコン（CV：福山潤）を中心に、ラッミス（CV：本渡楓）、ヒュールミ（CV：藍原ことみ