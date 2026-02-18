タレントの東原亜希（43）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。子育てについて語った。動画では仲良し3人組の紗栄子、お笑い芸人レイザーラモンHGの妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈と子育てについてトーク。「子供にやらせてあげたらよかったなと思うこと」がお題に挙がると、東原は「仮面ライダーのベルトしてスーパーに行きたいっていう息子に“絶対ダメ！”って言ったの凄い後悔してる」とぶっちゃけ。2人を