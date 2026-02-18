ボートレースとこなめのスポーツニッポン杯争奪「第42回英傑戦」は18日12Rで優勝戦が行われ、小坂尚哉（39＝兵庫）がインからコンマ09の仕掛けで逃げ切って1着。昨年7月22日のまるがめ以来となる今年初優勝を飾った。通算26度目、当地は通算9度目の優出で初優勝。田中信一郎は3コースから捲り差し迫ったが及ばず2着で、外々ブン回した米丸乃絵が3着。勇気を持ってスタートを踏み込んだ。昼過ぎからホーム向かい風がだんだんと