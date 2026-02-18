―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第568回をよろしくお願いします。◆各コレクションのマストバイ品いよいよ春夏シーズンがスタート！すでに洋服屋さんでは春服夏服が並び始めています。ユニクロGU無印などのファストブランドは今回も「特別コレクション」を展開。ディオールのディレクターであ