大物（大阪市）は和菓子専門の通販サイト「和菓子マルシェ」を開設した。昨年12月に18社・約100アイテムからスタート。中田屋（石川県）の「きんつば」、龜屋（埼玉県）の「亀の最中」など老舗の人気商品を揃える。同社は2023年から全国の“お取り寄せグルメ”を販売するサイト「めしきき」を運営しており、今回は和菓子に特化した。営業企画推進部の武田康宏部長は「このような和菓子専門のサイトは他にあまりない。百貨店