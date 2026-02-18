みすずコーポレーションは2月7、8の両日、神戸市の神戸ハーバーランドumieで2月11日の「初午（はつうま）いなりの日」にちなんだイベントを行った。日本記念日協会にも登録され、いなり寿司を食べて福を招く日として量販店やコンビニ、寿司専門店などで浸透しつつある。今回は特設会場を設け、いなりあげができるまでの工程が学べるトンネルや撮影スポット、景品が当たるガチャガチャなどを用意。近隣のアンパンマンこどもミ