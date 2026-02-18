こちらのグラフをご覧ください。「ある」が「64.1％」。何の割合かと言いますと、「子育てを理由に病院受診などをあきらめたことがありますか？」という質問に対する回答です。理由については、「時間的な余裕がない」が最も多く、次いで「子どもを連れての受診が大変」「精神的に余裕がない」などとなっています。これは、秋田市の医師が子育て中の女性を対象に行ったアンケートの結果です。秋田のママたちの心と体を守りた