まだまだ寒い日が続いていますが、こちらはひと足早く春らしい雰囲気に包まれています。3月3日の「ひなまつり」を前に、鹿角市にある国の登録有形文化財の建物では恒例のひな人形の展示が行われていて、会場が華やかに彩られています。鹿角市の中心部にある「旧関善酒店」です。幕末に創業した造り酒屋の母屋として、明治38年、1905年に建てられました。国の登録有形文化財となっていて、吹き抜けの高さが10メートルほどもあ