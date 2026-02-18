福地桃子が主演を務めるNHK夜ドラ『ラジオスター』の放送開始日が3月30日に決定し、あわせて主題歌とポスタービジュアルが公開された。 参考：日向坂46 大野愛実、『ラジオスター』でドラマ初出演渋川清彦、甲斐翔真、風間俊介らも参加 本作は、地震と豪雨で被災した奥能登の小さな町を舞台に、ラジオを通して笑いと希望を届けようと奮闘する人々の姿を描くヒューマンドラマ。主人公・柊カナデ（