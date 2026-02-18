NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』の最新月のうたベスト映像集『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』のBlu-rayとDVDが、4月22日に発売されることが決定した。 参考：『おかあさんといっしょ』けけちゃまのトーク＆ミュージックアルバム第2弾が1月21日に配信 本作は、年に一度リリースされる『月のうたベスト』シリーズの最新作。第11代うたのお兄さん・横山だいすけが