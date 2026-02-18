京浜急行電鉄は、「けいきゅんチョコもなか」を2月13日から販売している。横須賀の和菓子屋「さかくら総本家」と共同開発商品で、けいきゅんの形をした最中の皮に、焼きチョコをサンドした最中。パッケージデザインは、2100形、600形 KEIKYU BLUE SKY TRAIN、1000形 KEIKYU YELLOW HAPPY TRAIN、デハ236号の全4種類。価格は各810円（税込）。販売場所は京急グッズショップ「おとどけいきゅう」鮫洲店、京急ミュージアムショップ、