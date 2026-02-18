春の訪れを前に、庄原市高野町では雪室に雪を入れる作業が行われています。「道の駅たかの」にある雪室は自然の雪で温度を保つ天然の冷蔵庫で、一年中０度に保たれます。今シーズンは雪に恵まれ十分な量が確保できたということで、２月中に約５００トンの雪を搬入する予定です。■道の駅たかの根波裕治 駅長「周辺の雪を集めるだけで一杯に近づいたのでほっとしている。高野の特産品を、違った季節に違った味でみなさ