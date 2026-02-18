18日午後5時前、広島市東区福田で「小屋のような建物から、煙と炎が出ている」と消防に通報がありました。消防車14台などが出動し消火活動中です。警察によると、倉庫が燃えており、けが人などの情報はないということです。（2026年2月18日午後5時半の情報）