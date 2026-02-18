なにわ男子の最新シングル「HARD WORK」（ストームレーベルズ／2026年2月18日発売）が、発売初日（店着日）に55.0万枚を売り上げ、18日に確定した2026年2月17日付「オリコンデイリーシングルランキング」で1位を獲得した。【動画】なにわ男子「HARD WORK」MV「初心LOVE（うぶらぶ）」が発売初日（店着日）に記録した50.3万枚を超え、自己最高の初日売上枚数を記録した。なにわ男子は今年11月にCDデビュー5周年を迎える。記録