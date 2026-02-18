NHK Eテレの『おかあさんといっしょ』の初代体操のお姉さん・あづきおねえさんこと秋元杏月が18日、卒業することが発表された。子どもを持つ芸能人からは続々と反響が寄せられている。【全身ショット】初代おどりのお姉さんとなる“アンおねえさん”ことアンジェ1児の母である新川優愛は同日、自身のXを更新し、寂しさをあらわに。「あづきお姉さん卒業。覚悟はしていたけど、寂しい。。」と記した。続けて初代おどりのお姉