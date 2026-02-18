社会人野球のNTT西日本が18日、リモート野球教室を開催した。沖縄県八重山郡の竹富中1年・井上理乃介さんが参加。小原孝元投手コーチが京都府久世郡にある同社の室内練習場で講師役を務め、身ぶり手ぶりを交えながら約1時間にわたり指導した。通信事業を手がけるNTT西日本ならではの画期的な試みだった。井上さんは同中の軟式野球部に所属しているが、部員は井上さんのみ。平日は一人で練習に励み、週末になると船で1時間かけ