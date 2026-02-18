立憲民主党の水岡俊一代表立憲民主党の一部議員は18日、参院本会議での首相指名選挙で立民の水岡俊一代表に投票した。いずれも衆院選で落選した小沢一郎元衆院議員のグループに属する5人。中道改革連合、立民、公明の3党は中道の小川淳也代表に投票する方針を確認していたが、足並みがそろわなかった。投票後、国会内で取材に応じた森裕子参院議員はグループで行動したと説明。青木愛参院議員は「立民に所属しており、中道の議