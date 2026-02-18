１８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて５８銭円安・ドル高の１ドル＝１５３円６６〜６９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、前日比７３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８１円８６〜９０銭で大方の取引を終えた。