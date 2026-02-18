【両手を突き上げ「やったー」】2月17日（現地時間）、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子シングルのショートプログラム（SP）の火蓋が切られていた。中立国の選手という名目で出場のロシア人、アデリア・ペトロシャンが２番手の演技で72.89点を叩き出し、かつてのフィギュアスケート大国の底力を見せつける。第３グループまで全員が滑っても、なかなかこのスコアを超えられなかった。そして第４グループ