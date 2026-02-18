ニトリは2月17日、約1万人の体格データをAIで分析して導き出したアルゴリズムに基づき、内蔵エアスプリングの硬さを自動調整する「AIマットレス」を発表した。4月下旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットで販売開始するという。ニトリ「AIマットレス」399,900円寝具は「硬め」「柔らかめ」など好みで選ばれることが多いが、体格や体圧のかかり方、寝姿勢は人それぞれ異なる。こうした個人差が寝心地の不一致につながることから