定年後の生活費をどう考えるかは、多くの夫婦にとって重要なテーマです。公的年金だけで生活費を賄えるのか、パート収入を加えれば十分なのかは、収入・支出の実態を踏まえて判断する必要があります。 本記事では、統計データに基づき、年金月15万円とパート月8万円の収入で老後生活が成立するかを整理します。 65歳以上夫婦無職世帯の平均的な家計収支 総務省統計局「家計調査報告［家計収