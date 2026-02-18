日本ベーリンガーインゲルハイムは2月16日、「脂肪肝に関する認知・理解度調査」の結果を発表した。調査は2025年11月27日〜12月1日、35〜74歳の全国の男女2,000人を対象にインターネットで行われた。○「脂肪肝」認知度8割超も、疾患の理解度に課題脂肪肝を「知っている」「聞いたことはあるが、詳しくは知らない」と回答した人の割合は8割を超える一方、理解度の側面から見ると、脂肪肝がどのような病気なのか「知っている」と回