【モデルプレス＝2026/02/18】吉本興業株式会社所属の西川きよしと西川ヘレン夫妻が2月16日、自身のInstagramを更新。手を繋いでいるショットを公開し、話題となっている。【写真】西川きよし＆ヘレン夫婦「おしゃれで絵になる」ラブラブ手繋ぎショット◆西川きよし＆ヘレン夫婦、手繋ぎショット公開投稿では「昨日は孫（忠志の娘と息子）の就職祝い＆大学進学祝いの食事会をしました」と、長男でお笑いタレントの西川忠志の娘と息