【モデルプレス＝2026/02/18】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の木村柾哉が、17日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。セカンドキャリアについて言及した。【写真】INIメンバー「ビジュ天才」金髪から劇的イメチェン◆木村柾哉、セカンドキャリアについてトークこの日は、スタジオトークではセカンドキャリアの話題になり「ダンサーさんとしてずっ