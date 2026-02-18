【モデルプレス＝2026/02/18】モデルの長谷川理恵が2月17日、自身のInstagramを更新。バレンタインのクッキーを作る動画を公開した。【写真】52歳ママモデル「ラッピングも素敵」米粉で作った甘さ控えめveganクッキー◆長谷川理恵、バレンタインクッキー制作動画公開長谷川は「我家の殿方に作ったバレンタインのクッキー」とコメントし、カカオのクッキー生地をオーブンの天板に1口サイズに絞り出している場面から焼き上がり、赤い