【モデルプレス＝2026/02/18】アーティストのあのが2月17日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズのトップスとミニボトムのコーディネートを公開した。【写真】紅白出演美女「スタイル抜群」ミニ丈コーデからスラリ美脚◆あの、美脚輝くオーバーサイズトップス×ミニボトムコーデ公開あのは「TV見た報告いつも有難う〜今夜も宜しゅう 最近の俺様」と記し、セルフショットを複数枚投稿。レザーのライダースジャケット姿やもこも