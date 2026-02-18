実在の殉職消防士の“死因当て”をバラエティとして消費した韓国の番組に対し、親族が強く反発する事態となったが、番組側はこれに反論した。2月18日、ディズニープラスで配信中のバラエティ番組『占い師たちの運命バトル』の制作側は「本番組に登場する個人のエピソードは、当事者本人、または家族などの代理人との事前協議と説明を経たうえで、理解と同意のもと提供されたものだ」と明らかにした。【画像】殉職した消防士の遺族