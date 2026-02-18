B-R サーティワン アイスクリームは、2026年2月19日(木)から3月31日(火)までの期間限定で、春の訪れをテーマにしたキャンペーン「サーティワン さくらさくら」を開催する。“さくら”をモチーフにしたフレーバーやサンデー、シェイク、ボックス商品などを展開する。【画像を見る】期間限定フレーバー「お花見だんご 〜さくら風味〜」、「お花見わらびもちサンデー」、「お花見わらびもちサンデー」を画像で見るあわせて、期間中の