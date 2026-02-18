JR西日本 JR西日本によりますと、18日午後4時30分ごろ、岡山県備前市吉永町の山陽線の吉永駅構内で、上りの貨物列車が人と接触しました。 貨物列車の運転士から吉永駅を通過中、「人と接触して停車した」と連絡があったということです。ホーム上にいた利用客にけがはありませんでした。 山陽線は上郡駅～和気駅間で上下線とも運転を見合わせていましたが、午後6時17分に下り線、午後6時55分に上り線が運転を