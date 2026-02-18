特別国会が18日に開会し、先の衆議院選挙で初当選した山形県1区選出の遠藤寛明議員が18日、初登院しました。山形県2区選出の鈴木憲和議員は18日夜発足する新内閣で農林水産大臣に再任されました。記者リポート「時刻は午前7時半を回った国会前です。このあと8時から門が開くということで国会前には多くの報道陣が詰めかけています」遠藤寛明衆院議員「おはようございます。18日は緊張して5時過ぎには目が覚めてしまった。改