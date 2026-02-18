山形市の高校生が、全国商業高等学校協会が主催する9つの検定すべてで1級に合格しました。高校生の全検定制覇は山形県内では5年ぶり、2人目の快挙です。山形市の山形市立商業高校です。今回、9つの検定すべてで1級合格を達成した山形商業3年の小山田一美さん。2年生の時に1級の取得制覇を目指しはじめ、2025年12月、ビジネス文書やそろばん、電卓を使った計算など全国商業高等学校協会主催の9つすべての検定で1級を取得しました。