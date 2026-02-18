「ロッテリア」が「ゼッテリア」に転換です。「ロッテリア」から店名を変えたハンバーガーチェーンの「ゼッテリア」が、売り上げや店舗数などでバーガーチェーン1位を目指すと発表しました。すき家やはま寿司などを手掛けるゼンショーは3年前に「ロッテリア」を買収していて、「ゼッテリア」への店舗の転換を進めていて、3月末には完了する予定です。ロッテリアで人気だった「絶品ビーフバーガー」などはそのままの名前で販売して