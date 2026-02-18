アメリカ・ロサンゼルスの冠水した道路で押し流される黒いごみ箱。車は水しぶきを上げて走っています。カリフォルニア州などでは大雨に見舞われ、洪水被害が相次いでいます。メジャーリーグ・ドジャースの本拠地、ドジャー・スタジアム近くのスーパーでは床一面が浸水し、来店客は足が水に漬かった状態で買い物をしていました。アメリカ国立気象局などによりますと、17日までの2日間で、ロサンゼルス中心部で50mm、サンタモニカで4