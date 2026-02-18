スキージャンプの郄梨沙羅選手が五輪での競技を終え、18日に帰国しました。スキージャンプ団体で銅メダルを獲得し胸にはメダルが輝いていました。会見ではメダルの話になり、郄梨選手は「メダルをとれた日の夜はずっと首からさげていて、試合自体も夜遅かったので、帰ってきたのは11時ごろ、疲れ果ててベッドで寝てしまったんですけど、結果として首にかけて寝てしまったような感じ」と混合団体でのメダル獲得後のエピ